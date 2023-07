Edinson Cavani já não é jogador do Valência.

Em comunicado, o emblema espanhol confirmou que as partes chegaram a acordo para o fim imediato do contrato do avançado uruguaio que vigorava até 2024.

Cavani, que estava no Valência desde o verão do ano passado, deverá ser confirmado em breve como reforço do Boca Juniors, estando de regresso à América do Sul 17 anos depois.