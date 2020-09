Donny van de Beek foi confirmado como o primeiro reforço do Manchester United para a próxima temporada, mas poderia ter acabado em Madrid. Em agosto do ano passado, o Ajax e o clube de Madrid chegaram a acordo para que o holandês se juntasse ao plantel de Zidane em 2020.

Estava «tudo acordado» entre as três partes envolvidas no negócio. No entanto, a transferência não chegou a concretizar-se porque «os jogadores que iam deixar a equipa ficaram e o Real recuou», revelou o jogador holandês, em entrevista ao De Telegraaf.

Apenas com 23 anos, Van de Beek sentiu-se frustrado pela quebra nas negociações e chegou a duvidar do seu futuro. «No início, sentes-te farto e perguntas se essa oportunidade aparecerá novamente», confessou.

Confirmado como primeiro reforço do Manchester United para a próxima temporada, o médio holandês garantiu ter concretizado «um sonho» por se juntar «a um grande clube da melhor liga do mundo».

Donny van de Beek custou 39 milhões de euros aos cofres do emblema inglês e vai usar a camisola 34 dos ‘red devils’, em homenagem ao seu ex-colega Abdelhak Nouri.