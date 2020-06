Arthur já está em Turim para fazer exames médicos e assinar contrato com a Juventus, colocando assim um ponto final numa longa novela do mercado: o brasileiro vai mesmo transferir-se para a equipa de Cristiano Ronaldo, englobado no negócio que vai levar Pjanic para o Barcelona.

O médio chegou este sábado à noite a Turim e foi apanhado pelos meios de comunicação social italianos a sair do aeroporto, numa altura em que a imprensa dos dois países já noticiava que tanto Arthur quanto Pjanic vão este domingo fazer os habituais exames médicos em Turim, para completar o negócio.