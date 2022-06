O jogador senegalês Sadio Mané é o mais recente reforço do Bayern Munique, deixando o Liverpool ao fim de seis épocas nos «reds».

O clube inglês despediu-se de do jogador de 30 anos com um vídeo com o melhores momentos de Mané. «Tantos momentos de vermelho que nunca esqueceremos», pode ler-se nas redes sociais do Liverpool.

Na seis temporadas em Liverpool, Sadio Mané apontou 120 golos em 269 encontros, vencendo uma Liga do Campeões, uma Premier League, uma Taça Inglesa e uma Taça da Liga.

Veja o vídeo de despedida do Liverpool para Sadio Mané: