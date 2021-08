O Wolverhampton está a negociar a contratação de Rúben Semedo. O Maisfutebol sabe que o emblema inglês está a resolver detalhes finais de questões burocráticas antes de fechar as negociações pelo central com o Olympiakos.



Agora representado pela Gestifute, o internacional português manifestou nos últimos dias o forte interesse de ser negociado no mercado de verão, sobretudo depois de a equipa grega ter falhado o acesso à fase de grupos da Liga dos Campeões.



Semedo, que tem contrato vigente até junho de 2023 com os gregos, está avaliado em aproximadamente 15 milhões de euros, mas a transferência deve ser concretizada entre 10 e 12 milhões de euros.



Aos 27 anos, Rúben Semedo está no Olympiakos desde 2019/20, tendo antes representado Sporting, Villarreal, Huesca e Rio Ave. Na Grécia, conquistou três títulos, sendo duas Ligas.