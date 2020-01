Há seis meses, no mercado de transferências de verão, Zinedine Zidane anunciou que o Real Madrid estava a tratar da saída de Gareth Bale e, questionado sobre quando será concretizada a transferência, o técnico respondeu: «Se ele puder sair amanhã, melhor».

Mas Bale não saiu e, apesar de ter feito apenas 15 jogos pelos merengues esta temporada, Zidane diz que não pensa em ver o galês deixar o Real Madrid.

«O Gareth está connosco e não penso nessa possibilidade. Vou contar com ele», disse o treinador aos jornalistas na conferência de imprensa de antevisão do dérbi, de sábado, frente ao Atlético Madrid, quando questionado sobre uma possível ida do avançado para o Tottenham de José Mourinho.

O galês esteve a contas com problemas físicos, mas já estará disponível para o encontro de sábado, embora Zidane não queira deixar se será utilizado ou não. «Não vou dizer quem vai jogar porque é algo pessoal. Todos os jogadores estão preparados e logo veremos o que vai acontecer.»

«São 25 jogadores e o bom é que estão todos envolvidos. Os que jogam dão tudo em campo e isso é o mais importante. Eu escolho porque sou eu o treinador e o mais complicado é serem 25 e a convocatória ser só de 18. Mas a única coisa que quero é que os jogadores estejam concentrados e preparados», frisou.