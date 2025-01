Ismael Sierra, defesa do Estoril, foi emprestado ao clube espanhol Osasuna até ao final da temporada. O clube de chegada reserva ainda uma opção de compra definitiva pelo futebolista.

Sierra só tinha disputado um jogo pela equipa principal, para a Taça de Portugal. Além disso, disputou três jogos na Liga Revelação, marcando um golo.

Ismael Sierra tem 21 anos e mede um 1,92 metros. Chegou ao Estoril no verão após ter-se destacado no modesto Teruel, por empréstimo do Real Bétis.