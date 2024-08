O AVS pode estar perto de garantir um reforço importante para a atacar a permanência na Liga. Issiaka Kamate, médio que participou na pré-temporada do Inter de Milão, está bem encaminhado para reforçar o clube luso.

A notícia foi avançada pelo jornal Record e confirmada pelo Maisfutebol. Kamate, de apenas 20 anos, é esquerdino e destaca-se pela técnica apurada. Costuma jogar na ala direita, cortando para o meio com bola.

Não será apresentado antes de segunda-feira, de acordo com as informações recolhidas, caso os dois clubes fechem mesmo o acordo para a cedência.

Durante a pré-temporada, Kamate alinhou em alguns jogos de preparação pela equipa principal do Inter, diante do Lugano, Pergolletese, Pisa e Las Palmas. O extremo nascido em Aulnay-sous-Bois, em França, está no Inter desde 2020, onde se destacou pela equipa sub-20, na época passada, com 13 golos marcados.