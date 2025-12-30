Thiago Silva já não foge ao FC Porto. O defesa foi anunciado oficialmente ainda antes do mercado de janeiro abrir. Porém, o clube da Invicta enfrentou a concorrência de clubes italianos, como informou à data das negociações o Maisfutebol.

Um deles era o Milan, garante Antonio Cassano, antigo colega de equipa de Thiago Silva no clube milanês, que agora é comentador televisivo em Itália. No programa Viva El Fútbol, revelou:

«Zlatan Ibrahimovic [agora dirigente do Milan] tinha dado 100 por cento de aprovação para contratar Thiago Silva de graça, com um salário baixo. Thiago, como uma pessoa de alto nível, ligou para Allegri [treinador da equipa], que lhe disse que estava à procura de um avançado. Aos adeptos do Milan, quero dizer: o Sr. Massimiliano Allegri recusou e trancou as portas ao regresso de Thiago Silva ao Milan», exclamou.

«O rapaz estava até disposto a agir como a 'mãe protetora' de [Matteo] Gabbia. ele poderia fechar o ciclo, depois de ter saído sem querer. Allegri teve de enviar mil mensagens a dizer que não. Aos adeptos do Milan, quero dizer que Thiago não chegou principalmente por causa de Allegri, que vetou a transferência quando Ibrahimovic o queria», concluiu Cassano.

A história dita que o FC Porto seja o principal beneficiado dessa decisão de Allegri, tendo acertado seis meses de contrato com o defesa-central experiente, de 41 anos.

Entre 2009 e 2012, Thiago Silva destacou-se ao serviço do clube milanês, vindo do Fluminense, e ganhou o Scudetto de 2011.