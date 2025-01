Com o mercado de transferências já perto do fim, pode haver ainda novidades relativamente à situação de Gonçalo Ramos. O avançado português está perto de ir para a Juventus por empréstimo, até ao final da época.

Segundo apurou o Maisfutebol, o empresário que representa o avançado português, Jorge Mendes, está em Turim, em Itália, para tratar desse negócio.

O Paris Saint-Germain não aceita vender em definitivo o internacional luso mas está disposto a negociar uma cedência que seja benéfica para todas as partes.

Gonçalo Ramos cumpre a segunda temporada no PSG. Depois de três meses de paragem devido a lesão, Ramos tem sido maioritariamente suplente utilizado, com seis golos em 15 jogos nesta época. Custou 65 milhões de euros ao clube francês, proveniente do Benfica.