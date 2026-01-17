OFICIAL: Bove rescinde com a Roma e prepara-se para jogar com desfibrilhador
Médio-centro sofreu uma paragem cardiorrespiratória em dezembro de 2024
A rescisão contratual entre Edoardo Bove e a Roma é oficial. Após negociações entre as duas partes, o médio prepara-se para regressar aos relvados depois de mais de um ano de pausa.
O médio de 23 anos sofreu uma problema cardíaco durante o Fiorentina-Inter de dezembro de 2024 (estava cedido aos 'Viola') e nunca mais jogou. Há a possibilidade de jogar com um desfibrilhador subcutâneo, mas os regulamentos italianos impedem a sua utilização.
Como tal, Bove prepara-se para rumar a outro país. Segundo a imprensa italiana deve assinar em breve pelo Watford, da segunda divisão inglesa.
Bove estreiou-se na equipa principal da Roma pela mão de Paulo Fonseca e foi aposta de José Mourinho durante a sua passagem pelo clube. O internacional sub-21 italiano segue carreira, apesar do susto.
