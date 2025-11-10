A Atalanta despediu a equipa técnica nesta segunda-feira. Em comunicado oficial, a direção do clube anuncia que a comitiva liderada por Ivan Juric foi dispensada.

Não só o técnico croata, como também a restante equipa técnica, onde se inclui o português Miguel Veloso. O antigo internacional português integra a equipa técnica de Juric desde o ano passado. 

Isto acontece após uma derrota diante do Sassuolo neste domingo, por 3-0. A Atalanta é 13.ª classificada na Liga italiana e soma sete pontos da Liga dos Campeões. Tem 16 golos marcados e 16 golos sofridos esta época.

Segundo a imprensa italiana, Raffaele Palladino é o treinador que se segue em Bérgamo. O técnico de 41 anos está livre no mercado após experiências na Fiorentina e Monza.

