Há 25 min
OFICIAL: Ivan Juric e Miguel Veloso despedidos pela Atalanta
Equipa técnica sai após uma derrota com o Sassuolo por 3-0
DS
DS
A Atalanta despediu a equipa técnica nesta segunda-feira. Em comunicado oficial, a direção do clube anuncia que a comitiva liderada por Ivan Juric foi dispensada.
Não só o técnico croata, como também a restante equipa técnica, onde se inclui o português Miguel Veloso. O antigo internacional português integra a equipa técnica de Juric desde o ano passado.
Isto acontece após uma derrota diante do Sassuolo neste domingo, por 3-0. A Atalanta é 13.ª classificada na Liga italiana e soma sete pontos da Liga dos Campeões. Tem 16 golos marcados e 16 golos sofridos esta época.
Segundo a imprensa italiana, Raffaele Palladino é o treinador que se segue em Bérgamo. O técnico de 41 anos está livre no mercado após experiências na Fiorentina e Monza.
