Em zona de despromoção na Serie A, o Pisa despediu recentemente o antigo internacional italiano Antonio Gilardino da função de treinador. O sucessor é outro nome com passado no futebol europeu - Oscar Hiljemark.

Vencedor do Euro Sub-21 em 2015, contra Portugal, fez carreira em clubes como Elfsborg, PSV, Palermo ou Génova. Aos 33 anos e já com quatro temporadas feitas como treinador principal, regressa a Itália para assumir um novo desafio.

Hiljemark era treinador do Elfsborg, da Suécia, após uma primeira experiência no Aalborg. Assinou contrato até 2027 com opção de extensão. 

O português Tomás Esteves pertence aos quadros do clube, tendo sido emprestado nesta janela de mercado ao Bari. O Pisa é penúltimo na tabela, com 17 pontos reunidos.

