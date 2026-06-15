A Atalanta anunciou Maurizio Sarri novo como treinador da equipa principal.

O técnico de 67 anos esteve ao serviço da Lazio nas últimas quatro temporadas, onde conseguiu levar o emblema da capital à final da Taça, na época transata.

No currículo, Sarri conta com um campeonato italiano, em 2019/20, pela Juventus, e uma Liga Europa, em 2018/19 pelo Chelsea.

Com passagens pelas divisões amadoras e profissionais de Itália, e pela Premier League, o treinador transalpino participou em mais de 800 jogos na carreira.

«As famílias Percassi e Pagliuca, e todo o Clube, dão as boas-vindas ao Sr. Maurizio Sarri», lê-se em nota oficial.