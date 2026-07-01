O Inter Milão anunciou que Henrikh Mkhitaryan vai continuar no clube por mais uma temporada, a quinta consecutiva.

O médio arménio marcou quatro golos em 39 jogos, esta temporada.

O experiente jogador de 37 anos chegou ao campeão italiano na temporada 2022/23, depois de passagens por São Paulo (na formação), Pyunik, Metalurh Donetsk, Shakhtar Donetsk, Borussia Dortmund, Man. United, Arsenal e Roma.

Conta ainda com 23 títulos no currículo, incluindo uma Liga Europa e Liga Conferência.