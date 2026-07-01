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Há 34 min
OFICIAL: Mkhitaryan continua mais um ano no Inter Milão
Médio arménio vai para a quinta temporada no campeão italiano
JR
Médio arménio vai para a quinta temporada no campeão italiano
JR
O Inter Milão anunciou que Henrikh Mkhitaryan vai continuar no clube por mais uma temporada, a quinta consecutiva.
O médio arménio marcou quatro golos em 39 jogos, esta temporada.
O experiente jogador de 37 anos chegou ao campeão italiano na temporada 2022/23, depois de passagens por São Paulo (na formação), Pyunik, Metalurh Donetsk, Shakhtar Donetsk, Borussia Dortmund, Man. United, Arsenal e Roma.
Conta ainda com 23 títulos no currículo, incluindo uma Liga Europa e Liga Conferência.
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