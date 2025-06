O talento corre nas veias da família Sucic. Luka é jogador da Real Sociedad, de Espanha, e agora o primo Petar foi contratado pelo Inter de Milão.

Petar é médio-defensivo e terá custado 14 milhões de euros, mais 2,5 em objetivos. Chega proveniente do Dinamo Zagreb, do país-natal.

Foi formado no clube bósnio Zrinjski Mostar e afirmou-se no Dinamo Zagreb, com 73 jogos e nove golos marcados. O primo Luka destacou-se no Salzburgo e saiu no verão passado por dez milhões de euros.