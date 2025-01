A Juventus oficializou, esta quinta feira, a contratação de Randal Kolo Muani, avançado de 26 anos que chega por empréstimo do Paris Saint-Germain até 30 de junho deste ano.

A Juventus paga uma taxa de empréstimo de um milhão de euros, dois milhões de euros em objetivos e «custos adicionais» de 2,6 milhões de euros.

Kolo Muani será agora colega dos portugueses Francisco Conceição e Alberto Costa, que também chegaram ao clube neste temporada.

O jogador francês estreou-se no futebol profissional ao serviço do Nantes, clube onde fez formação. Posteriormente, rumou à Alemanha para vestir as cores Eintracht Frankfurt, onde viveu a melhor temporada da sua carreira, em 2022/23, marcando 23 golos e 17 assistências em 46 jogos.

No verão de 2023, o avançado voltou à liga francesa, ao serviço do PSG, onde disputou 54 partidas e marcou 11 golos e sete assistências, sendo um dos avançados parisienses que mais jogos fez ao serviço do clube.

Depois de 14 jogos, dois golos e uma assistência ao serviço do PSG esta temporada, o internacional francês por 27 ocasiões, chega agora aos «Bianconeri» liderados por Thiago Motta.