Há 1h e 28min
VÍDEO: Ngom aterra em Itália para reforçar o Lecce
Médio vai render ao Estrela da Amadora cerca de 5,5 milhões de euros
Oumar Ngom já está em Itália para reforçar o Lecce. Tal como o Maisfutebol informou em momento oportuno, o médio de 21 anos vai render cerca de 5,5 milhões de euros aos cofres do Estrela da Amadora. O internacional pela Mauritânia deverá realizar os exames médicos esta terça-feira.
Ngom chegou à Reboleira por cerca de 300 mil euros no verão de 2025, proveniente do Pau FC, da II Liga francesa. O médio defensivo fez 12 jogos pelo Estrela da Amadora, somando uma assistência.
Ngom será, assim, o quarto jogador a rumar da Amadora ao Lecce, já depois das transferências de Kialonda Gaspar, Tiago Gabriel e Danilo Veiga.
