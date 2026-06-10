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Há 31 min
Ivan Cavaleiro reforça Petro de Luanda
Extremo formado no Benfica estava livre no mercado
Extremo formado no Benfica estava livre no mercado
Ivan Cavaleiro foi anunciado como reforço do Petro de Luanda.
O extremo de 32 anos formado no Benfica estava livre depois de ter terminado contrato com os suíços do Zurique, onde estava desde janeiro passado.
De ascendência angolana, Cavaleiro ruma a um campeonato fora do continente europeu pela segunda vez na carreira, depois de ter representado os brasileiros do RB Bragantino em 2024.
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