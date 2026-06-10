Ivan Cavaleiro foi anunciado como reforço do Petro de Luanda.

O extremo de 32 anos formado no Benfica estava livre depois de ter terminado contrato com os suíços do Zurique, onde estava desde janeiro passado.

De ascendência angolana, Cavaleiro ruma a um campeonato fora do continente europeu pela segunda vez na carreira, depois de ter representado os brasileiros do RB Bragantino em 2024.