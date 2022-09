O Al Rayyan anunciou ter chegado a acordo com James Rodríguez para a rescisão do contrato que ligava o avançado colombiano ao emblema qatari.

الريان ينهي عقد المحترف الكولومبي خاميس رودريجيز بالتراضي بعد التوصل لاتفاق بين الطرفين



Al Rayyan terminates the contract of Colombian professional James Rodriguez by mutual consent after reaching an agreement between the two parties pic.twitter.com/KI1cN8mHYR