OFICIAL: Jan Paul van Hecke reforça a defesa do Tottenham
Defesa-central neerlandês deixa o Brighton ao fim de quatro épocas
Defesa-central neerlandês deixa o Brighton ao fim de quatro épocas
Jan Paul van Hecke é reforço do Tottenham. O defesa de 26 anos, que chega proveniente do Brighton, foi oficializado pelos spurs esta quinta-feira.
O jogador, que está neste momento a representar os Países Baixos no Mundial 2026, assinou um contrato de «longa duração» com a formação londrina.
Com passagens por Sparta JOVZO, VV GOES, NAC Nreda e Heerenveen, Van Hecke trocou os Países Baixos por Inglaterra em 2021 para reforçar o Brighton. Na primeira época foi emprestado ao Blackburn Rovers, que atuava no segundo escalão inglês.
Seguiram-se quatro épocas seguidas nos Seagulls. Na última temporada foi opção em 40 jogos, tendo marcado três golos e feito três assistências.
No último domingo, dia 14 de junho, foi titular e jogou todo o encontro de estreia dos Países Baixos frente ao Japão.
We are delighted to announce the signing of Jan Paul van Hecke ✍️— Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) June 18, 2026
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