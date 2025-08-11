Janis Blaswich, guarda-redes de 34 anos, é reforço do Bayer Leverkusen, anunciou o emblema alemão esta segunda-feira. O jogador assinou um contrato válido até 2027.

O alemão estava ligado contratualmente ao Leipzig e na temporada passada esteve emprestado ao Salzburgo. Antes disso representou os alemães do Borussia Mönchengladbach e do Dynamo Dresden, o Heracles dos Países Baixos e o Leipzig.

«É um sucessor de primeira linha para a posição de guarda-redes», afirmou Janis Blaswich, diretor desportivo do Leverkusen, sobre o guardião que chega para colmatar a saída de Lukas Hradecky para o Mónaco.

Na temporada passada, Janis Blaswich realizou 22 jogos ao serviço do Salzburgo.