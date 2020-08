O Santa Clara anunciou esta quinta-feira a contratação do brasileiro Jean Patric, que chega do Académico de Viseu. O extremo de 23 anos assina contrato por duas épocas.

Na época passada, com a camisola do Académico de Viseu, fez seis golos em 28 jogos. Antes passou por clubes como: São Paulo, América RN, Septemvri Sofia (Bulgária), Zaria Balti (Moldávia).

A apresentação foi feita de forma original, destacando a velocidade do jogador. Veja as imagens no vídeo abaixo: