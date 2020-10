O Boavista anunciou esta quinta-feira a contratação do jovem Jeriel De Santis. O avançado venezuelano de 18 anos assina pelos axadrezados até 2025.

Vindo do Caracas FC, Jeriel De Santis, é internacional sub-17 pela Venezuela.

Apesar de só agora ter sido apresentado, o jogador estava já contratado pelo Boavista há mais de um mês e foi inscrito antes do fecho do mercado, mas questões burocráticas relacionadas com as regras dos diferentes países devido à covid-19, levaram a que só agora chegasse a Portugal.