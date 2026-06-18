O Galatasaray confirmou, esta quinta-feira, a contratação de Jéssica Silva. A internacional portuguesa chega proveniente do Al Hilal, da Arábia Saudita, clube pelo qual marcou 14 golos e fez três assistências em 23 jogos.

Este será o sétimo país que a avançada de 31 anos passará. Em Portugal representou o Clube de Albergaria, o Sp. Braga e o Benfica. Passou ainda por Linkoping (Suécia), Levante (Espanha), Lyon (França), Kansas City, Gotham (Estados Unidos da América) e Al Hilal (Arábia Saudita).

Jéssica Silva regressa à Europa e viverá, assim, a primeira experiência na Turquia, reforçando o terceiro classificado da última edição da Liga do país. 

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