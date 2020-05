Matías Bunge, empresário de Jesús Corona, assumiu que o Chelsea é um dos clubes dos clubes que tem manifestado interesse no jogador do FC Porto.

«Em algum momento falámos com eles. Não posso transmitir se é a opção A, B ou C, por enquanto são rumores. Há que esperar mais um pouco para que tudo continue a avançar e que a ligas recomecem para ver quais são os próximos movimentos, porque o mercado está um pouco parado», disse o agente em declarações ao portal mexicano Mediotiempo.

Bunge garantiu que não faltam interessados a Jesús Corona, mas não especificou os nomes de mais clubes. «Falámos com várias equipas de Inglaterra, Espanha e algumas da Alemanha». E reiterou: «Normalmente, nesta época do ano aprofunda-se mais, mas agora as ligas ou estão a ser retomadas ou não se concluíram. Todas estão à espera de ver o que acontece com vendas ou contratações para que a bola continue a rolar nos escritórios.»

Jesús Corona está no FC Porto desde 2015 e tem contrato com os dragões até 2022, com uma cláusula de rescisão de 30 milhões de euros, tal como lembrou o empresário. «Vamos ver o que acontece. Hoje o Jesús tem sido desde há várias temporadas uma peça fundamental do FC Porto e vamos ver como tudo termina.»