O Benfica emprestou Jhonder Cádiz ao Nashville SC.

Em comunicado, a equipa da Major League Soccer (o principal escalão do futebol dos Estados Unidos) informa que a cedência é válida até 30 de junho de 2021 e que fica com opção de compra durante qualquer período do tempo de cedência.

Jhonder Cádiz foi contratado pelo Benfica no verão de 2018, mas foi cedido aos franceses do Dijon sem cumprir qualquer jogo de águia ao peito.

Recorde-se que a 29 de agosto o Maisfutebol já tinha dado conta do estado avançado do negócio.

