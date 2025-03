O Santa Clara anunciou a renovação do avançado João Costa na manhã desta quarta-feira. O português fica agora ligado aos açorianos até final de junho de 2028.

«Estou muito feliz por prolongar o meu vínculo com o Santa Clara. Quero agradecer à administração, à equipa técnica e aos meus colegas pelo apoio e confiança. Quero continuar a trabalhar e retribuir essa mesma confiança e ajudar o Santa Clara», disse o atleta, em declarações citadas no site do clube.

João Costa chegou ao Santa Clara no último verão, proveniente do Alverca. Tinha sido a grande sensação da II Liga em 2023/24, consagrando-se como melhor marcador.

No entanto, nesta temporada tem tido o estatuto de suplente e soma um golo em 16 jogos.