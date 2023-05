O trajeto de João Félix no Chelsea, clube ao qual foi emprestado pelo At. Madrid na segunda metade da época, não está a corresponder às expectativas que os adeptos blues tinham para o português, nem tão pouco às do próprio jogador.

Ainda assim, Félix tem alguns defensores em Inglaterra e, na quinta-feira, depois de ter saltado do banco para marcar o único golo do Chelsea na goleada sofrida diante do Manchester United (4-1), foi alvo de muiros elogios por parte de Gary Neville.

Em declarações na Sky Sports, o antigo internacional inglês lamentou que a equipa londrina não tenha sequer incluído uma opção de compra no contrato de empréstimo.

«João Félix é um jogador diferente, a forma como se movimenta com a bola é distinta. O Chelsea contratou toda a gente, mas nem conseguiram uma opção de compra pelo único jogador que deviam contratar», declarou.