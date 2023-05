Após meia época emprestado pelo At. Madrid, a experiência de João Félix parece ter chegado ao fim.

Um dia depois do anúncio de Mauricio Pochettino como novo treinador dos blues, Enrique Cerezo revelou ter sido informado que o Chelsea não pretende continuar com o internacional português.

«Não posso dizer qual o plano para Félix. A informação que tivemos ontem é que o novo treinador não conta com ele. Ainda não temos nada previsto, mas o João é jogador do At. Madrid», disse, deixando elogios ao jogador formado no Benfica.

«O João é um jogador magnífico. Não sei exatamente qual o futuro dele na próxima temporada, mas um bom jogador tem lugar em qualquer equipa.»

De qualquer forma, recorde-se que a cedência de Félix não incluía opção de compra, pelo que teria de ser negociada uma transferência entre os dois clubes.