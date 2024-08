João Félix ficou de fora das opções de Diego Simeone para o jogo desta segunda-feira, entre o Atlético de Madrid e o Villareal, a contar para a La Liga. Isto acontece num dia em que a imprensa espanhola e inglesa garantem que o clube madrileno chegou a acordo com o Chelsea para a transferência do português.

Félix tinha sido convocado, mas no momento do anúncio do onze inicial e dos suplentes de Diego Simeone, o seu nome ficou de fora. Isto, depois de vários jogos de pré-temporada em que Félix participou ativamente na equipa.

A confirmar-se a saída, por 50 milhões de euros mais dez em objetivos, Félix vestiu a camisola do Atlético de Madrid pela última vez no dia 11 de agosto, com um golo marcado à Juventus. Atuou 131 vezes pelo clube, com 34 golos marcados e 16 assistências.

Na época passada, o internacional português, que disputou o Euro 2024, foi emprestado ao Barcelona. Em 44 partidas, marcou dez golos e deu outros seis. Já esteve cedido precisamente ao Chelsea, na segunda metade de 2022/23. É a contratação mais cara do Atlético Madrid, vindo do Benfica.