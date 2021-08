Fora dos planos de Jorge Jesus para 2021/22, João Filipe (Jota) vai jogar esta época nos escoceses do Celtic por empréstimo do Benfica.

Segundo foi possível fazer, a cedência contempla uma opção de compra por 70 por cento do passe do extremo de 22 anos.

Jota soma assim o segundo empréstimo consecutivo, ele que na época passada esteve ao serviço do espanhóis do Valladolid, onde fez 18 jogos e dois golos pela equipa que acabou por ser despromovida ao segundo escalão do país vizinho.

Internacional jovem por Portugal e campeão Europeu sub-17 e sub-19, João Filipe está contratualmente ligado ao Benfica até junho de 2024.