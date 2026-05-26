João Gião é o homem escolhido para orientar o Nacional na próxima temporada. A confirmação foi realizada esta terça-feira por Rui Alves, presidente do clube, numa entrevista à RTP no programa Madeira.

O técnico de 39 anos, que orientou o Sporting B na última época, irá assim fazer a estreia na Liga como treinador principal já depois de uma vasta experiência como treinador-adjunto.

Na presente temporada orientou também os sub-19 leoninos na UEFA Youth League, sendo eliminado nos «quartos» pelo Real Madrid. Na equipa B, que atua na II Liga, Gião terminou no 13.º lugar com 42 pontos – a dois dos lugares de play-off de descida.

João Gião – que terminava contrato com os leões - sucede, assim, a Tiago Margarido, assinando um contrato válido por uma época. De acordo com Rui Alves, líder dos insulares, a duração do contrato deve-se ao fim de mandato da direção.