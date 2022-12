Luca Gotti, treinador do Spezia, anunciou nesta quarta-feira que João Moutinho, lateral esquerdo português, vai reforçar o clube italiano da Serie A.

O jogador de 24 anos, formado no Sporting, termina contrato com os Orlando City no final de 2022 e vai deixar a MLS para regressar à Europa.

«A transferência está concluída, mas acho que precisamos da aprovação da FIFA. O João é um jogador que tem estado muito bem na equipa dele, ainda vai precisar de se adaptar ao futebol italiano, mas tem qualidades que eu aprecio», descreveu Gotti.

O jogador português já se despediu do clube da MLS com uma mensagem nas redes sociais.