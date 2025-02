João Muniz já não é jogador do Rio Ave. O empréstimo do defesa-central ao clube de Vila do Conde foi terminado antes do previsto.

O divórcio tinha sido adiantado pelo Maisfutebol e agora chega a confirmação oficial. Muniz não foi utilizado na equipa principal do Rio Ave e por isso sai do clube em janeiro.

Deve ser integrado na equipa B, sendo certo que fica no Sporting, clube onde fez parte da formação e onde está desde 2019.