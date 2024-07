João Palhinha já é jogador do Bayern Munique.

Estão finalmente resolvidos os detalhes que era necessário acertar entre o internacional português e o Fulham, de forma a permitir a saída do jogador para o Bayern Munique. Não foi uma tarefa fácil, como aliás nunca se imaginou que fosse: recorde-se que já no ano passado, Palhinha chegou a viajar para a Alemanha, numa altura em que o acordo parecia certo, e teve de regressar a Londres sem concluir a transferência.

Desta feita, o jogador viajou para Munique logo após o Euro 2024, realizou os exames médicos, tratou de tudo para poder ir de férias, deixando apenas pendente o tal entendimento com o Fulham em pormenores fundamentais para a rescisão com o clube inglês.

Ora a verdade é que os últimos dias foram passados em negociações entre os representantes de Palhinha e o Fulham, esta quarta-feira, aliás, houve uma reunião que começou bem cedo e se prolongou durante horas, mas finalmente houve entendimento.

João Palhinha teve de fazer algumas concessões, mas conseguiu carta verde para ser jogador do Bayern Munique, tornando-se efetivo tudo o que deixou tratado na viagem a Munique.

O internacional português está agora de férias com a família, após a participação no Euro 2024, e só volta à Alemanha para se juntar ao trabalho com a nova equipa. A partir da próxima época, o médio será jogador de uma das melhores equipas do mundo.