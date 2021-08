O V. Guimarães garantiu a contratação do defesa João Ricciulli, de 21 anos, num contrato válido até 2023, com mais uma temporada de opção, anunciou o emblema minhoto, ao final de terça-feira.

O jogador luso-guineense representou a equipa B do Sporting no Campeonato de Portugal em 2020/2021, com 19 jogos e um golo, já depois de ter concluído a formação nos leões, nos escalões de juniores e juvenis.

Ricciulli vai agora integrar a equipa B do Vitória, que inicia já no próximo fim-de-semana, comandada por Moreno, a participação na Liga 3.