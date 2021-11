O Benfica começou a mexer forte no mercado atrás um substituto de Lucas Veríssimo, que sofreu uma grave lesão no joelho direito e não joga mais esta época. O Maisfutebol apurou que já há uma lista com três alvos prioritários: João Victor, do Corinthians, Unai Núñez, do Ath. Bilbao, e Rúben Semedo, do Olympiakos.

João Victor, de 23 anos, é o potencial reforço que mais agrada no momento, especialmente pela possibilidade de ser contratado por empréstimo com obrigação de compra. Assim, os encarnados não teriam de pagar de imediato pela transferência. Alvo recente do Sp. Braga, o jovem brasileiro é avaliado entre 10 e 12 milhões de euros.

Logo atrás na preferência está Unai Núñez, de 24 anos. Com contrato válido até junho de 2023, o espanhol tem uma cláusula de rescisão de 30 milhões de euros e na temporada passada chegou a ser sondado por Arsenal e West Ham. Atualmente, é suplente na equipa basca.

Com aval de Jorge Jesus, Rúben Semedo é uma opção que já esteve em cima da mesa e no verão do ano passado o Benfica chegou a estar perto de contratar o ex-Sporting. O negócio, que poderia ser fechado por cerca de 8 milhões de euros, é visto como discutível nos bastidores da Luz, já que não conta com a aprovação de parte da SAD encarnada.

Enquanto busca um reforço para o eixo da defesa, o Benfica tem Morato como substituto imediato de Lucas Veríssimo. Além disso, Tomás Araújo, de apenas 19 anos, vai ser promovido ao plantel principal. Ferro, por sua vez, tem o espaço ainda mais em risco.