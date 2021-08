Ruben Amorim abordou nesta sexta-feira alguns dos rumores do mercado de transferências, num dia em que o avançado Slimani, que já passou pelo Sporting, e que voltou a ser apontado aos leões.

«Volto a dizer que vamos ficar com dois avançados: o Paulinho e o TT. E em caso de emergência vão passar por lá outros jogadores. Sei que os adeptos do Sporting gostam muito do Slimani, mas já o disse e não mudo de ideias de um momento para o outro», comentou.

Já sobre a provável contratação de João Virgínia, que tal como o Maisfutebol revelou, já realizou exames médicos para assinar, o discurso foi distinto.

Amorim não confirmou a contratação do internacional sub-21 português, mas não escondeu um sorriso rasgado ao falar sobre o jogador do Everton.

«O João Virgínia é um excelente guarda-redes, ainda não é guarda-redes do Sporting, por isso só posso dizer que é um jovem com futuro», declarou.