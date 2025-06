Da Rússia para o Brasil, Joaquim Pinto é a nova contratação do Cruzeiro para o departamento de scouting. É o novo chief scout da equipa brasileira de futebol, segundo anunciou o clube nesta segunda-feira.

Joaquim Pinto era coordenador de scouting do Spartak Moscovo há duas temporadas. Abraça agora uma aventura no Brasil, algo que apelidou de um «sonho» em declarações ao clube brasileiro.

Trabalhou durante dez anos no Benfica, como observador dos juniores e da equipa principal. Joaquim Pinto tem 43 anos e junta-se a Leonardo Jardim no emblema sul-americano.

