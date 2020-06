A partir desta terça-feira, Joe Hart passa a ser um jogador livre, já que chega ao fim do contrato com o Burnley, clube pelo qual fez apenas três jogos esta temporada. O guardião de 33 anos, que se sagrou bicampeão inglês pelo Manchester City, diz que ainda não chegou ao fim da linha e só precisa de uma oportunidade.

«O facto de ter estado 18 meses no banco na Premier League não me vai definir ou destruir. Eu lembro-me de quem sou. Lembro-me de jogar nos distritais e tentar chegar à equipa principal do Shrewsbury Town. Aprendi cedo que temos de manter as coisas em perspetiva», disse o guarda-redes em entrevista à BBC.

«Talvez de fora as pessoas digam que é altura para entrar em pânico, mas eu sei que é preciso olhar em frente e ver as oportunidades», frisou, apontando: «Ainda sou novo, no que diz respeito a guarda-redes, e sou mais novo ainda no que diz respeito à idade mental de um tipo que só quer ir para a baliza e ter quem remate bolas contra ele.»

«Não tenho ilusão de que o Real Madrid me bata à porta, tire o Thibaut Courtois, e me contrate. Mas ainda há mais coisas para mim. Só preciso que alguém acredite em mim e vou retribuir», garantiu Joe Hart.