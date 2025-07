Joe Mendes está na Turquia, em Instambul, e realizou exames médicos tendo em vista uma transferência para o Samsunspor, da primeira divisão do país. O lateral pertencente ao Sp. Braga está próximo de reforçar o clube turco, confirmou o Maisfutebol.

As informações foram avançadas em primeiro lugar pela imprensa turca, nesta terça-feira, que asseguram que o jogador deve ser anunciado oficialmente nas próximas horas e deverá integrar o novo grupo na sexta-feira. O valor de transferência deve rondar um milhão de euros, praticamente o valor gasto pelo Sp. Braga na contratação do lateral (1,5 milhões de euros, em 2023).

Joe Mendes vem de uma temporada em que jogou por empréstimo no Basileia, onde foi campeão suíço ao lado de Xherdan Shaqiri. Disputou 33 jogos e participou em dois golos.

Mendes tem dupla nacionalidade sueca e congolesa, tendo representado a seleção nórdica numa ocasião, em 2023. Sai do Sp. Braga com 41 jogos ao serviço do clube.