O mercado de transferências já fechou, mas os clubes podem continuar a contratar, desde que sejam jogadores livres.

Na galeria acima associada, destaca-se dez nomes que as equipas ainda podem recrutar a custo zero. Há jogadores para todos os gostos, numa lista que integra vários nomes que já andaram na alta roda do futebol europeu, mas que por esta ou aquela razão, atravessam fases menos positivas na carreira.