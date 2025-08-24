Uma novela que durou pouco tempo, pelo menos para Jonathan Rowe. O avançado inglês, recorde-se, teve um desentendimento com Rabiot depois da derrota do Marselha na jornada inaugural da Liga francesa.

O Marselha prontamente colocou os dois jogadores na lista de transferências. Ora, nove dias depois da troca de socos, Rowe já tem novo clube: o internacional jovem inglês foi apresentado este domingo pelo Bolonha, de Itália. Os valores da transferência e a duração do contrato não foram ainda revelados. 

«O Bologna FC 1909 anuncia ter adquirido definitivamente do Olympique de Marselha os direitos sobre o atacante Jonathan Rowe», escreveu o clube no site oficial. 

Rowe parte assim para a primeira experiência em Itália. O avançado despontou no Norwich City, tendo rumado ao Marselha no verão de 2024. Tinha, inclusive, sido contratado em definitivo pelos franceses nesta janela de transferências. 

Jonathan Rowe reforça o ataque do Bolonha, que se estreou na Liga italiana este sábado com uma derrota por 1-0 na casa da Roma. Na última temporada, ao serviço do Marselha, o inglês marcou três golos e fez quatro assistências em 30 jogos. 


 

RELACIONADOS
VÍDEO: agente de Harder em reunião com o Milan
OFICIAL: Arsenal anuncia avançado mais caro que Gyökeres
Farioli: «Mora? Temos de estar sempre preparados durante o mercado»
OFICIAL: Álvarez reforça Fenerbahçe de Mourinho por empréstimo