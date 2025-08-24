OFICIAL: Rowe tem novo clube após pancadaria com Rabiot
Marselha teve mão pesada com os jogadores: Rowe ruma ao Bolonha, Rabiot ainda com futuro incerto
Uma novela que durou pouco tempo, pelo menos para Jonathan Rowe. O avançado inglês, recorde-se, teve um desentendimento com Rabiot depois da derrota do Marselha na jornada inaugural da Liga francesa.
O Marselha prontamente colocou os dois jogadores na lista de transferências. Ora, nove dias depois da troca de socos, Rowe já tem novo clube: o internacional jovem inglês foi apresentado este domingo pelo Bolonha, de Itália. Os valores da transferência e a duração do contrato não foram ainda revelados.
«O Bologna FC 1909 anuncia ter adquirido definitivamente do Olympique de Marselha os direitos sobre o atacante Jonathan Rowe», escreveu o clube no site oficial.
Rowe parte assim para a primeira experiência em Itália. O avançado despontou no Norwich City, tendo rumado ao Marselha no verão de 2024. Tinha, inclusive, sido contratado em definitivo pelos franceses nesta janela de transferências.
Jonathan Rowe reforça o ataque do Bolonha, que se estreou na Liga italiana este sábado com uma derrota por 1-0 na casa da Roma. Na última temporada, ao serviço do Marselha, o inglês marcou três golos e fez quatro assistências em 30 jogos.
Benvenuto in rossoblù Jonathan 😚 ❤️💙#WeAreOne pic.twitter.com/WSbbMTFcbl— Bologna FC 1909 (@Bolognafc1909) August 24, 2025