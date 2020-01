O Flamengo está prestes a perder uma das suas referências defensivas: Pablo Marí está a caminho de Londres para reforçar o Arsenal, escreve a imprensa brasileira.

O central espanhol visitou as instalações do clube carioca antes de partir para o aeroporto. Aí, foi acompanhado por Edu Gaspar, antigo jogador dos gunners e que é agora diretor-geral do emblema londrino.

A dupla foi «apanhada» o aeroporto Galeão por um repórter e a própria Globoesporte diz que confirmou a saída do central.

Pablo Marí chegou ao Flamengo com Jorge Jesus depois de ter atuado pelo Deportivo Coruña, na segunda liga espanhola. Nessa altura, estava ligado ao Manchester City, clube no qual nunca atuou: andou cedido a Girona e NAC Breda, para além do emblema galego.

Agora, está prestes a ingressar no futebol britânico via Arsenal. O próprio Flamengo publicou um vídeo de Pablo Marí em visita às instalações do clube antes de partir para o aeroporto.