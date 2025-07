Jorge Jesus está a caminho da Arábia Saudita, literalmente. Embarcou ao final da tarde desta segunda-feira em direção ao país do Médio Oriente para ser apresentado no Al Nassr. Já foi anunciado oficialmente nas redes sociais do clube.

Assim, Jesus junta-se a Cristiano Ronaldo e Otávio. O técnico admite que essa foi uma motivação. «Se não fosse ele [CR7], se calhar não estava lá. Vou tentar que o Al Nassr consiga ganhar títulos. O Ronaldo é um jogador que ganhou sempre tudo por onde passou, ainda não ganhou lá mas vou ver se ajudo», disse, admitindo que a «língua» vai facilitar a relação.

Comparando esta transferência àquela protagonizada por si em 2015, do Benfica para o Sporting, Jorge Jesus explicou a mudança.

«Eu adoro estar na Arábia Saudita é um país do futuro do futebol. Em princípio, o Al Hilal vai ser adversário. Fui sempre feliz na Arábia Saudita, ganhei sempre no primeiro e segundo quando lá estive. No terceiro ano vou tentar ganhar», garantiu.

E ainda lamentou: «Há coisas na vida onde erramos. No ano passado errei por não ter ido para a Seleção do Brasil. Não quis porque estava de corpo e alma no Al Hilal. Agora vou para outro projeto», atirou.

Jorge Jesus assinou contrato de um ano com um dos grandes rivais do Al Hilal, onde é amado pelos adeptos.