OFICIAL: Sampaoli substitui Carlos Tévez como novo treinador do Talleres
Treinador argentino foi o escolhido depois de a hipótese Anselmi ter caído por terra
Treinador argentino foi o escolhido depois de a hipótese Anselmi ter caído por terra
Jorge Sampaoli foi apresentado como novo treinador do Talleres, da Argentina. O técnico de 66 anos substitui Carlos Tévez, que orientava a equipa desde 2025, e assina um contrato válido até dezembro de 2027.
O antigo selecionador argentino foi a opção escolhida depois de a hipótese de Martín Anselmi, treinador ex-FC Porto, ter caído por terra. O ex-portista está sem clube depois ter deixado o comando técnico do Botafogo em março.
Já Sampaoli estava também livre no mercado depois de ter deixado o Atlético Mineiro em fevereiro. O treinador argentino regressa para treinar no país natal 26 anos depois.
✍️ 𝙅𝙤𝙧𝙜𝙚 𝙎𝙖𝙢𝙥𝙖𝙤𝙡𝙞 𝙚𝙨 𝙚𝙡 𝙣𝙪𝙚𝙫𝙤 𝘿𝙞𝙧𝙚𝙘𝙩𝙤𝙧 𝙏𝙚́𝙘𝙣𝙞𝙘𝙤 𝙙𝙚 𝙏𝙖𝙡𝙡𝙚𝙧𝙚𝙨— Club Atlético Talleres (@CATalleresdecba) June 10, 2026
El Club Atlético Talleres informa que Jorge Sampaoli asumirá la conducción técnica del primer equipo albiazul para encabezar una nueva etapa del proyecto deportivo… pic.twitter.com/N4gXOGV9g0