Jorge Sampaoli foi apresentado como novo treinador do Talleres, da Argentina. O técnico de 66 anos substitui Carlos Tévez, que orientava a equipa desde 2025, e assina um contrato válido até dezembro de 2027.

O antigo selecionador argentino foi a opção escolhida depois de a hipótese de Martín Anselmi, treinador ex-FC Porto, ter caído por terra. O ex-portista está sem clube depois ter deixado o comando técnico do Botafogo em março.

Já Sampaoli estava também livre no mercado depois de ter deixado o Atlético Mineiro em fevereiro. O treinador argentino regressa para treinar no país natal 26 anos depois.