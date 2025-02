Com pouco espaço no plantel principal do V. Guimarães, o avançado José Bica vai ser emprestado ao Leixões, da II Liga. A informação foi avançada na imprensa nacional e confirmada pelo Maisfutebol.

José Bica será emprestado até ao final da época sem qualquer opção de compra. Até por questões legais, o negócio terá de ser oficializado até ao final desta segunda-feira para ser inscrito na II Liga.

O avançado fez dez jogos na primeira metade desta temporada, sem qualquer golo marcado. Bica destacou-se no Marítimo na época passada e foi contratado pelos vimaranenses no verão.