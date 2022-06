O Lanús comunicou esta quinta-feira a venda do avançado José Manuel López ao Palmeiras, treinado por Abel Ferreira.

O emblema argentino, numa breve nota, informou ainda que mantém 30% do passe do jogador que cumpriu toda a formação no clube.

José López tem 21 anos e, em 2021/22, marcou sete golos nos 19 jogos que disputou. O futebolista vem ocupar a zona central do ataque do Palmeiras, que já desde a saída de Luiz Adriano procurava um número 9.