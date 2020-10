O Dínamo Zagreb anunciou que recebe o croata Josip Misic por empréstimo do Sporting até final da temporada, com opção de compra.

Misic, de 26 anos, esteve cedido ao PAOK Salónica da Grécia nas duas últimas temporadas, onde fez um total de 42 jogos e sete golos. Foi campeão nacional uma vez e venceu também uma Taça da Grécia.

Chegado a Alvalade em janeiro de 2018, oriundo do Rijeka, Misic nunca se impôs verdadeiramente no Sporting, onde fez nove jogos oficiais. Ficou um ano em Portugal e rumou ao PAOK em janeiro de 2019. Apesar de acabar por ter sido inscrito na Liga esta temporada, no último dia de mercado, a saída por empréstimo foi mesmo o destino do jogador.